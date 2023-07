Plus de 40 athlètes (garçons et filles) prennent part depuis jeudi soir, au Festival national de muay-thaï (boxe thaïlandaise) à la Place de l’indépendance de la ville d’El Tarf.

Cette manifestation sportive qui se poursuivra jusqu’à la semaine prochaine réunit des athlètes de sept wilayas, de la catégorie mouche (- 51 kg) jusqu’à la catégorie mi-moyen (- 71 kg), en passant par la catégorie coq (53, 61, 66 kg).

Le président du club Sharingan 2 d’El Tarf, Okba Bouaziz, organisateur du festival, a déclaré, en marge de l’ouverture de cet événement organisée en coordination avec la direction de la jeunesse et des sports, que l’objectif est de "promouvoir cette discipline en Algérie".

Les organisateurs ambitionnent également de "donner une impulsion à la boxe thaïlandaise et de former de jeunes athlètes dans une wilaya où ce sport connaît un développement remarquable", a ajouté Bouaziz, soulignant qu’il est également question "d’offrir l’occasion aux athlètes des différentes ligues de se familiariser davantage avec ce sport exigeant".

Cette compétition qui donnera lieu à 20 combats professionnels, servira de préparation en prévision du prochain festival international de cette discipline sportive, prévu avant la fin de cette année avec la participation de milliers d’athlètes des cinq continents. Pour sa part, le responsable de la formation au niveau du même club, Seïf-Eddine Madaci, a souligné que ce festival "devrait permettre de découvrir de jeunes talents dans cette discipline du muay-thaï dans laquelle le club aspire à devenir professionnel". Le muay-thaï, appelé aussi boxe thaïlandaise ou, plus simplement, boxe thaï, est un sport de combat poings et pieds nus surnommé aussi "l’art des huit membres" par rapport aux huit parties utilisées des bras et des jambes (poings, coudes, genoux et pieds).