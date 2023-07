Pour protéger les plus petits des infections ORL, il serait bénéfique de les allaiter.

L' allaitement permettrait de réduire les risques d'infection ORL, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue Pediatrics .

L'Organisation mondiale de la Santé recommande « l'allaitement au sein exclusif du nourrisson jusqu'à l'âge de six mois» et de «poursuivre ensuite jusqu'à l'âge de deux ans au moins, en l'associant à une alimentation de complément qui convienne». Car, "le lait maternel est l'aliment idéal pour les nouveau-nés et les nourrissons. En effet, il apporte tous les nutriments nécessaires à leur développement et contient des anticorps qui les protègent de maladies courantes telles que la diarrhée et la pneumonie, les deux premières causes de mortalité de l'enfant dans le monde".

Cette nouvelle étude affirme que nourrir les nourrissons au sein réduirait le risque d' infections ORL .

Les chercheurs de l'University of Texas Medical Branch (Etats-Unis) ont analysé les données médicales de 367 nourrissons pour évaluer l'impact de l' allaitement sur les risques d'infections ORL.

Les scientifiques ont identifié 3 facteurs qui permettaient de diminuer les risques d' infections ORL des bébés.

Ils ont observé que l'allaitement maternel, la vaccination (souvent preuve d'un bon suivi médical de l'enfant) et le taux de tabagisme dans la maison permettaient de diminuer les infections des plus petits.

« Ainsi, l'absence d'allaitement maternel apparaît comme un facteur majeur de risque d'infections de l'oreille » explique le Dr Tasnee Chonmaitree, professeur de pédiatrie. « L'allaitement maternel prolongé est associé à une réduction significative des rhumes et infections de l'oreille. Il est probable que les interventions médicales développées au cours des dernières décennies, comme l'utilisation des vaccins contre la pneumonie et la grippe et que la diminution du tabagisme , aient également contribué à réduire l'incidence des infections ORL chez l'enfant».