Les risques cardiaques liés à la prématurité peuvent être réduits grâce à l'allaitement maternel. Les bénéfices sont observés sur le long terme.

Le cœur des bébés prématurés est plus fragile et plus exposé aux maladies cardiaques . Mais, l' allaitement des bébés prématurés améliore la structure du cœur à long terme ainsi que les fonctions cardiaques, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale Pediatrics .

En 1982, les chercheurs de l'Université d'Oxford (Royaume-Uni) ont débuté une étude sur les effets des régimes sur la santé cardiaque des bébés prématurés. Parmi le panel de 900 participants de cette étude, 102 individus ont été volontaires pour la deuxième étape de la recherche. Leurs données cardiovasculaires ont été évaluées et comparées à un groupe témoin.

« Nous avions déjà des données sur plus de 900 personnes suivies depuis leur naissance, dans le cadre d'une étude antérieure débutée en 1982, sur les effets des régimes alimentaires différents chez les nourrissons prématurés. Nous avons invité ces participants, suivis depuis le début de la vie pour une étude cardiovasculaire et utilisé nos données pour évaluer comment les différents régimes alimentaires peuvent affecter le développement du cœur à long terme » explique le Dr Adam Lewandowski du département de recherche clinique cardiovasculaire de l'Université d'Oxford.

Le lait maternel, protège les bébés prématurés des maladies cardiaques

Les conclusions de l'étude montrent que l' allaitement maternel était associé à un plus grand volume et une meilleure fonction cardiaque par rapport à l'allaitement artificiel. Les bébés prématurés ont un cœur plus petit que celui des bébés nés à terme et des fonctions cardiaques plus fragiles.

Mais les nourrissons, qui à la naissance, ont bénéficié d'un allaitement maternel exclusif (vs une formule pédiatrique) ont vu leur santé cardiaque s'améliorer.

« Plus le bébé prématuré a reçu de lait maternel, moins son volume et sa fonction cardiaques « ont souffert » de sa prématurité », explique le Dr Adam Lewandowski.

« Même la meilleure formule pour bébé manque de certains des facteurs de croissance, d'enzymes et d'anticorps présents naturellement dans le lait maternel et indispensables pour les bébés en développement. Si la naissance prématurée a inévitablement une incidence sur le développement de l'enfant, l' allaitement maternel apparaît comme le meilleur moyen de préserver au mieux le développement cardiaque de l'enfant ».a