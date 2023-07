Un animal rare, le "Zerdi" (Genette), a été trouvé dans la forêt de Mekakda, dans la commune de Oued Taghia (wilaya de Mascara), a-t-on appris auprès de la Conservation des forêts. Le service de protection végétale et animale a expliqué que l'animal, menacé d'extinction, a été trouvé par un citoyen dans la forêt de Mekakda, ajoutant que l'animal présentait une fracture à une patte.

Le citoyen a remis l'animal à la Conservation des forêts, qui l'a transporté à la zone de repeuplement

cynégétique de la commune d'Oggaz pour être pris en charge.

Une équipe de vétérinaires de la Conservation des forêts a effectué une intervention chirurgicale

réussie au niveau de la patte fracturée du Zerdi, indiquant que l'animal s'est rétabli et sera relâché

dans la forêt Moulay Smaïl d'Oggaz.

Le Zerdi (Genette) est classé dans la liste des animaux sauvages protégés, conformément au décret

exécutif 235-12 en date du 24 mai 2012.

Cet animal n'est plus apparu depuis plusieurs années dans les forêts de la wilaya, et fait partie des

animaux rares et menacés.

Le Zerdi est considéré comme un animal nocturne timide. Sa couleur est noire avec des lignes grises

au milieu, sa queue est longue, égale à sa taille, recouvert de poils de densité moyenne et ressemble

un peu à un chat.