Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique annonce le lancement d'une plateforme de cours d'anglais en ligne pour les nouveaux bacheliers souhaitant améliorer leur niveau pour atteindre le B2, indique jeudi un communiqué du ministère.

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique "porte à la connaissance des nouveaux bacheliers souhaitant améliorer leur niveau d'anglais pour atteindre le B2 que la plateforme de cours audiovisuels en ligne (MOOC, Massive Open Online Courses) est opérationnelle à compter de jeudi 20 juillet 2023 et jusqu'au 20 septembre 2023, via ce lien", lit-on dans le communique.

Les nouveaux bacheliers intéressés peuvent y accéder en utilisant le numéro d'inscription et le code

confidentiel figurant sur leurs relevés de notes, précise la même source.