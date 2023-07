La Cour pénale internationale (CPI) lancera dans les prochaines heures une plateformeélectronique permettant aux Palestiniens de porter des plaintes contre les sionistes

soldats) pour leurs crimes et agressions, a fait savoir, mardi, le conseiller du ministre palestinien des

Affaires étrangères, Omar Awadallah.

"Cette plateforme, qui sera lancée aujourd'hui ou demain mercredi, permettra aux citoyens de

déposer des plaintes accompagnées de photos et de vidéos, qui montrent les crimes de l'occupation

à leur encontre afin de les soumettre à la Cour pour les examiner et prendre une position dissuasive

contre l'entité sioniste", a indiqué M. Awadallah lors de son intervention sur les ondes de la radio "

Voix de Palestine".

Selon le conseiller, "cette plateforme permettra, outre le fait de mettre l'entité sioniste devant ses

responsabilités, d'informer la communauté internationale de la situation en Palestine et des

dépassements et crimes des sionistes qui poursuivent leur politique raciste et agressive au grand

mépris du droit international".

Pour sa part, Shawan Jabarin, directeur de la Fondation Al-Haq, a déclaré que "toutes les

communications et plaintes reçues des citoyens à soumettre à la Cour pénale internationale visent à

mettre davantage de pression sur le bureau du procureur général, à le forcer à les traiter et les

considérer en permanence".

Les violations sionistes contre le peuple palestinien ont connu une nette augmentation en 2023.

Selon la Commission de la résistance au mur et aux colonies sionistes, plus de 4000 violations ont été

enregistrées au cours du premier semestre de cette année. "Les agressions sionistes vont du

sabotage et du défrichage des terres (appartenant à des Palestiniens), en passant par le

déracinement d'arbres, la démolition de maisons et la liquidation physique de Palestiniens", a

indiqué la Commission.