La session de formation organisée par la direction générale de la protection civile, encoordination avec l'organisation internationale de la protection civile et de la défense civile enmatière de lutte contre les feux de forêts, au profit de 26 stagiaires de pays africains et arabes, s'estachevée jeudi, au siège de l'unité nationale d'instruction et d'intervention de la protection civile à Dar El Beida (Alger).

Dans une allocution lors de la cérémonie de clôture, prononcée en son nom par le Directeur de

l'Ecole nationale de la protection civile le colonel Malek Kessal, le Directeur général de la protection

civile, le colonel Boualem Bourelaf a affirmé que ses services "ont mobilisé tous les moyens humains

et matériels et mené une parfaite coordination entre les différents acteurs, pour permettre aux

stagiaires de divers pays arabes et africains de recevoir des cours théoriques, pratiques et de terrain

afin qu'ils puissent acquérir des techniques et des compétences pour mener des opérations de lutte

contre les feux de forêts".

M. Bourelaf a également salué " les efforts et le dévouement dans la prestation de formation des

officiers issus de divers rangs du corps de la Protection civile, qui ont contribué à la réussite de cette

session de formation", souhaitant que les stagiaires aient pu bénéficier de cette formation de

manière à leur permette à l'avenir d'accomplir leurs tâches dans les opérations de lutte contre les

feux de forêts avec succès et professionnalisme".

De son côté, le Directeur des Statistiques et de l'Information à la Direction générale de la Protection

civile, le colonel Farouk Achour, a précisé que cette session de formation "comprenait des exercices

de simulation et des exercices de terrain au niveau de la wilaya de Bouira", ainsi que "des exercices

pratiques spéciaux dans le domaine de la coordination des opérations entre les aides terrestres et

aériennes.

De leur côté, les officiers bénéficiaires ont salué la qualité de la formation théorique et pratique

reçue, l'accueil et l'hospitalité chaleureux ainsi que les bonnes conditions qui ont prévalu tout au long

de la période de formation.

A noter que cette session de formation, qui a duré du 10 au 20 juillet, a été encadrée par des officiers

supérieurs qui ont donné des cours théoriques et pratiques, en utilisant divers moyens pédagogiques

et des techniques modernes, ainsi que des équipements et des dispositifs liés à la lutte contre les

feux de forêts.