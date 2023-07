L'Algérie a pêché la totalité de son quota annuel de thon rouge attribué par la Commissioninternationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT), soit 2023 tonnes au titre del'année 2023, a indiqué jeudi un communiqué du ministère de la pêche et des productions halieutiques.

Le quota de l'Algérie de thon rouge vivant pour l'année 2023 a augmenté de 368 tonnes par rapport à l'année 2022, soit 22,23%.

La campagne de pêche au thon rouge vivant s'est déroulée en 17 opérations réussies, menées du 3

juin 2023 au 11 juillet 2023, le délai de pêche ayant été prolongé de 10 jours avec l'accord de l'ICCAT

pour compenser les jours d'arrêt de l'activité en raison des intempéries, souligne le ministère.

32 navires battant pavillon national ont participé à l'opération, contre 29 l'année dernière, dont "3

navires fabriqués localement", selon la même source.

Les thoniers ont été répartis en cinq groupes de pêche commune, conformément à l'arrêté

ministériel du 24 février 2022 fixant les conditions et les modalités de la pêche au thon rouge par les

navires battant pavillon national.

Le ministère a indiqué que ces navires se sont dirigés vers la zone de pêche en haute mer au Sud de

Malte depuis le 22 mai 2023, avec à bord des observateurs nationaux relevant du ministère de la

Pêche et des Productions halieutiques, ainsi que des observateurs territoriaux de l'ICCAT.

La flotte de pêche battant pavillon algérien avait entamé son voyage de retour vers les ports après la

fin de la campagne, a poursuivi la même source.

Cette campagne revêt "une grande importance pour soutenir l'économie nationale, eu égard aux

revenus qu'elle génère en devises (plus de 27 millions USD), outre l'amélioration de la rentabilité de

l'activité des navires et la création d'emplois, ajoute-t-on de même source.

Elle contribue également à l'amélioration des capacités des équipages et à leur formation à la pêche

en haute mer dans les eaux internationales, ainsi qu'à la formation pratique des stagiaires dans les

instituts et les écoles de formation sous la tutelle du secteur de la Pêche et des Productions

halieutiques, concernés par cette campagne.