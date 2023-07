Le cabinet international PricewaterhouseCoopers (PWC) a effectué cette semaine une visited'inspection en Algérie, avec notamment au programme les six stades retenus par la FAF dans le cadre de la candidature algérienne pour abriter la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2027, a indiqué jeudi la Fédération algérienne de football (FAF).

La visite a débuté lundi par la capitale et ses trois stades, celui de Douéra, dont les travaux avancent

à une cadence très soutenue, avant de rallier le temple du 5 juillet 1962 puis l’enceinte Nelson

Mandela de Baraki, précise la même source.

La mission s’est poursuivie mardi au niveau de la ville d’Oran et son stade Miloud Hadefi.

La journée du mercredi a été consacrée, elle, aux villes d'Annaba, pour son stade du 19 mai 1956, et

de Constantine pour Chahid Hamlaoui.

A chacune de leurs étapes, les membres du cabinet ont inspecté les lieux selon le cahier des charges

mis en place par la CAF et la grille d’évaluation y afférente, et suivi attentivement les explications

fournis par les responsables de ces infrastructures, explique l'instance fédérale dans un communiqué

publié sur son site officiel.

La mission a pris fin avec la tenue d’une séance de debriefing afin de compléter cette mission par un

certain nombre de données complémentaires, en présence des représentants du cabinet et ceux de

la fédération.

Pour rappel, dans le cadre de l’évaluation des candidatures pour l'accueil de la CAN 2027, et

conformément à l’appel à candidatures lancé en avril dernier, par la Confédération africaine de

football (CAF), cette dernière a désigné un cabinet international d'audit et d’expertise pour mener

des visites d’inspection au niveau des pays dont la candidature a été retenue pour s’enquérir des

infrastructures sportives, de compétition et d’entraînement ainsi que les établissements

d’hébergement des sélections participantes.

La délégation du cabinet PWC, composée de deux experts et un représentant de la CAF, a été

accompagnée durant son séjour par M. Djamel Merbout, vice-président de la FAF et président de la

Commission des finances et Mounir D’bichi, secrétaire général de la FAF.

L'Algérie est en course pour abriter la CAN-2027 en compagnie du Sénégal, du Botswana, et du trio

composé de l'Ouganda-Tanzanie-Kenya.

En mars dernier, le cabinet international "Roland Berger Strategy" avait effectué une visite

d'inspection en Algérie, dans le cadre de la candidature de l'Algérie pour abriter la CAN-2025.

Suite à la décision de la CAF de retirer l'organisation de la CAN-2025 à la Guinée, en raison du retard

accusé dans les travaux des installations, l'Algérie était le premier pays à déposer son dossier, en

compagnie de la Zambie, du binôme Nigeria-Bénin, et du Maroc.

Les pays hôtes des CAN-2025 et 2027 seront connus au plus tard en septembre prochain.

L’attribution se fera sur la base d’un vote des 24 membres du Comité exécutif de la CAF.