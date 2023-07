Les stands de la 3e édition du Salon national de l’artisanat et des saveurs du terroir (SNAST

2023) , ouvert jeudi au Centre des conventions Mohamed-Benahmed d’Oran mettent en exergue 30

produits de mains habiles, qui veillent jalousement à la préservation et la sauvegarde de ce genre de

métiers et de produits.

Cette troisième édition du salon enregistre la participation de 80 exposants de différentes wilayas du

pays, venus présenter leurs produits artisanaux et agricoles, mettant en valeur la richesse du produit

national et le savoir-faire de jeunes doués, a indiqué, à l’APS, la commissaire du salon, Agoumi

Malcha Amel.

Ce salon, qui s’étale jusqu'au 29 juillet, vise à valoriser les produits agricoles et l'artisanat local et à

les faire découvrir à large échelle, surtout qu'Oran attire des estivants de diverses wilayas du pays et

est considérée comme destination privilégiée pour les touristes étrangers, notamment en été, a

souligné Mme Agoumi.

Organisée par l'agence de marketing "Global Infinity Events" dont le siège est à Alger, cette foire

étale quelque 30 produits d’artisans et d’agriculteurs, à l’instar de l’huile d’olive, du miel et dérivés,

du safran, une gamme de diverses plantes aromatiques et médicinales dont le

Moringa produite par l’agricultrice Allou Baba Ahmed, présidente de l’association de promotion de la

femme rurale "Main dans la main" activant dans la capitale de l’Ouest algérien.

Le visiteur découvre, dans ce salon, des performances de jeunes spécialisés dans la fabrication de

pâtes alimentaires, de céramique, de joailleries, d’habits traditionnels, d’accessoires, de produits du

cuir, des tapis, des couvertures traditionnels, des produits cosmétiques naturels, du savon et autres,

devenus une marque commerciale sur le marché national.

Cette manifestation permet aux artisans d'échanger les expériences afin de développer ce type de

produit local que les fabricants tiennent à préserver et à protéger contre la disparition, en plus de

commercialiser leurs produits a-t-on souligné.

En parallèle, des spectacles folkloriques programmés seront animés par des équipes spécialisées

dans ce type d'arts, de Khenchela, Tamanrasset, Ghardaïa et Oran, pour donner au Salon national

d’artisanat et des saveurs du terroir une touche particulière dans une ambiance de gaieté

traditionnelle.