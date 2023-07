Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a quitté vendredi la République populaire de Chine où il a effectué une visite d’Etat à l'invitation de son homologue chinois, M. Xi Jinping.

Le président de la République se rend en Turquie où il effectuera, vendredi et samedi, une visite de

travail durant laquelle il rencontrera son frère, le président Recep Tayyip Erdogan.

Le président Tebboune a reçu, durant cette visite d’Etat qu’il a entamée lundi dernier, un accueil

solennel au Grand Palais du peuple de la part de son homologue chinois, M. Xi Jinping.

Les deux prés idents ont eu des entretiens en tête-à-tête, avant de coprésider la cérémonie de

signature de 19 documents entre les deux pays, entre accords et mémorandums d'entente.

Le président de la République a rencontré dans le cadre de cette visite de hauts responsables de la

République populaire de Chine.

Il s’agit du Premier ministre chinois, M. Li Qiang, et le président du Comité permanent de l’Assemblée

nationale populaire chinoise, M. Zhao Leji.

A Shenzhen, le président de la République a rencontré le vice-secrétaire du Comité du Parti

communiste chinois (PCC) dans la province du Guangdong, M. Meng Fanli.

Le président Tebboune a rencontré également à Pékin des représentants de la communauté

nationale établie en Chine, écouté et répondu à leurs préoccupations liées aux différentes questions.

Au dernier jour de sa visite d’Etat en Chine, le président de la République a visité à Shenzhen l'usine du constructeur automobile chinois "BYD", et le siège de l'entreprise "Huawei".

Le Président Tebboune est arrivé, lundi dernier, à Pékin dans le cadre d'une visite d'Etat en

République populaire de Chine, à la tête d’une importante délégation ministérielle.

Cette visite s'inscrit dans le cadre de la consolidation des relations solides et enracinées entre

l’Algérie et la République populaire de Chine, et vise à renforcer la coopération économique

bilatérale.