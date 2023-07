Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane a adressé, mercredi, ses vœux au peuple algérien, à l'occasion de la nouvelle année de l'hégire, souhaitant au pays davantage de paix et de sécurité. "A l'occasion de l'avènement du 1er jour du mois de Moharam, annonçant le début de la nouvelle année de l'Hégire 1445, il m'est agréable d'adresser à tous les Algériens, au pays et à l'étranger, ainsi qu'à la Nation musulmane toute entière, mes vœux de bonheur et de bien-être, priant Allah de gratifier notre pays de davantage de paix et de sécurité...Bonne année de l'Hégire", a écrit le Premier ministre.