Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présenté, mercredi, ses vœux au peuple algérien et à la Nation musulmane, à l'occasion de la nouvelle année de l'hégire 1445. "Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune présente, à l'occasion de l'avènement du mois de Moharam et de la nouvelle année de l'Hégire 1445, ses vœux au peuple algérien et à la Nation musulmane, souhaitant au pays bonheur et bien-être", précise la même source.