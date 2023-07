Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses sincères condoléances et exprimé sa profonde compassion aux familles des victimes du douloureux accident de la circulation, survenu mercredi matin au niveau de la RN 01 dans la commune de Tamanrasset, qui a fait 34 morts et 12 blessés, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"C'est avec une profonde affliction et tristesse que le Président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, en visite d'Etat en République Populaire de Chine, a appris la nouvelle du terrible accident de la circulation survenu dans la wilaya de Tamanrasset qui a fait 34 morts et 12 blessés.

Suite à ce douloureux accident, Monsieur le Président présente ses sincères condoléances et exprime sa profonde compassion aux familles des victimes, priant Allah Tout-Puissant d'accorder aux défunts sa Sainte miséricorde et de prêter patience et réconfort à leurs familles, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons", lit-on dans le message de condoléances.