Dix Palestiniens ont été arrêtés mercredi par les forces d’occupation sionistes dans différentes régions de Cisjordanie occupée, rapporte l'agence de presse palestinienne Wafa, citant des sources locales palestiniennes.

Selon les mêmes sources, quatre Palestiniens ont été arrêtés à Tulkarem, quatre à El-Qods occupée, un autre à Ramallah et un ex-prisonnier à Jénine. La veille, au moins 13 Palestiniens ont été arrêtés à Naplouse, Beit-Lehem et Ramallah. Les campagnes d'arrestation de Palestiniens sont devenues quasi quotidiennes ces dernières semaines. Selon des associations locales, 3.866 Palestiniens ont été arrêtés au cours du premier semestre de 2023, dont 568 enfants et 72 femmes.