Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a coprésidé, mardi à Pékin, avec son homologue chinois, M. Xi Jinping, la cérémonie de signature de plusieurs accords de coopération et mémorandums d'entente entre les deux pays. La cérémonie de signature de ces accords et mémorandums d'entente, qui portent sur différents secteurs et plusieurs domaines de coopération conjointe entre l'Algérie et la Chine, s'est déroulée au Grand Palais du peuple à Pékin, en présence des membres des délégations des deux pays, et ce, à l'issue des entretiens entre les deux présidents.

Il s'agit d'un accord de coopération dans le domaine du transport ferroviaire, d'un mémorandum d'entente sur la création d'un centre de transferts technologiques, d'un mémorandum d'entente dans le domaine agricole, d'un accord-cadre de coopération dans le domaine des télécommunications, d'un mémorandum d'entente dans le domaine sportif, d'un mémorandum d'entente portant mise en place d'un groupe de travail pour la coopération économique et d'investissement, et d'un mémorandum d'entente sur le renforcement de la coopération commerciale.

Il s'agit également d'un mémorandum d'entente entre l'Académie chinoise de la gouvernance et le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, d'un mémorandum d'entente sur la coopération technique en matière de quarantaine animale et végétale et d'un programme exécutif dans le domaine de la recherche scientifique et spatiale, outre un mémorandum d'entente dans le domaine du développement social et de la coopération dans le domaine des énergies renouvelables et de l'hydrogène.

Les deux pays ont également signé un mémorandum d'entente pour le renforcement du développement urbain durable, un autre entre les instituts des affaires étrangères des deux pays, et un dernier entre le Conseil du renouveau économique algérien (CREA) et l'Assemblée populaire chinoise pour le renforcement du commerce international.