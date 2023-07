Le technicien belge Sven Vandenbroeck est devenu le nouvel entraîneur du CR Belouizdad, en remplacement du Tunisien Nabil Kouki, dont le contrat a été résilié à l'amiable, a annoncé le club champion de Ligue 1 Mobilis mercredi dans un communiqué. "Le club annonce avoir engagé l'entraîneur belge Sven Vandenbroeck qui va diriger l'équipe à la Coupe arabes des clubs (Coupe du Roi Salmane) prévue en Arabie saoudite. Le staff technique est composé de l'entraîneur adjoint Saber Bensmaïne, de Gerhard Johan et de Gregory Verheyden", a précisé le Chabab sur sa page officielle Facebook.

Le club phare de Laâquiba a confirmé sa suprématie au niveau national en remportant cette saison le quatrième titre de rang, et le dixième de son histoire.

"Dès la première rencontre il y a eu une bonne entente, la discussion s'est bien passée sur le plan sportif, ça m'a plu parce que ça montre le travail correct qui est en train d'être effectué dans ce club. Le CRB est champion pour la quatrième fois d'affilée, c'est très important de garder le titre entre nos mains. Il y a aussi l'objectif de la Ligue des championsq ui ne sera pas facile mais faisable, il s'agit d'un challenge très beau, un rêve pour moi, pour les joueurs, et les supporters. On ne va rien lâcher", a déclaré Vandenbroeck, cité par la même source.

Et d'ajouter : "Concernant mes principes de jeu, je suis quelqu'un qui aime dominer l'adversaire, avoir la possession de balle, c'est mon style, j'espère que les joueurs vont s'adapter à ma philosophie de jeu. J'aime bien le joueur technique au service du collectif. Les supporters du CRB sont magnifiques, j'ai pu les voir à travers des vidéos, je suis sûr qu'ils seront là pour nous pendant toute la saison." Sur le plan du recrutement, le Chabab a assuré jusque-là l'arrivée de deux joueurs : le milieu de terrain Abderaouf Benguit (ex-Raja Casablanca) et l'attaquant Oussama Darfalou (ex-FC Emmen/ Pays-Bas), alors qu'en revanche le club phare de Laâquiba a perdu les services des deux milieux de terrain : Zakaria Draoui et Houssem Eddine Mrezigue, partis à l'étranger. Pas de répit pour le Chabab, qui prendra part à la Coupe du Roi Salman des clubs 2023, prévue en Arabie saoudite du 27 juillet au 12 août. Les coéquipiers de Mokhtar Belkhiter, qui se sont envolés ce jeudi pour l'Arabie saoudite, évolueront dans le groupe D en compagnie du Raja Casablanca (Maroc), Al-Wehda (Emirats arabes unis), et Kow eït SC (Koweït).