La JS Kabylie (Ligue 1 Mobilis) a annoncé mercredi le recrutement de l'ex-attaquant du NC Magra, Amrane Faïk (25 ans), pour trois saisons, au moment où le milieu de terrain Salim Boukhenchouche et le fer de lance Badreddine Souyad, considérés comme des cadres de l'équipe, ont prolongé leurs contrats respectifs jusqu'en 2025.

Quelques heures plus tôt, la Direction du club avait "réglé la question du staff technique", en renouvelant sa confiance au coach Youcef Bouzidi et son adjoint Mohamed Lacet, tout en renforçant ce staff par deux anciens internationaux du club, en l'occurrence : Lounès Gaouaoui et Mourad Aït Tahar, respectivement comme entraîneur des gardiens et deuxième adjoint.

De son côté, l'ex-buteur international du club, Djamel Menad, s'est vu confier le poste de Directeur sportif, alors que l'ancien capitaine Brahim Zafour a été maintenu comme Manager. Vingt-quatre heures plus tôt, soit lundi, la Direction du club avait déjà frappé un gros coup au niveau l'effectif, en faisant prolonger un important cadre de l'équipe, tout en faisant si gner de trois nouvelles recrues.

En effet, outre le milieu offensif Koceila Boualia, considéré comme un des piliers de l'équipe, et qui était fortement convoité cet été, y compris à l'étranger, la JSK a réussi à officialiser la venue de trois nouveaux joueurs.

Il s'agit du gardien du CS Constantine Chams-Eddine Rahmani (32 ans), ayant signé pour deux saisons, ainsi que le latéral gauche du CS Constantine Ahmed Maâmeri (26 ans), qui a paraphé un contrat de trois saisons, et enfin, le prometteur jeune avant-centre de l'Olympique Akbou, Redouane Berkane (20 ans)", qui lui s'est engagé pour 3 saisons, alors que de son côté, Koceila Boualia (22 ans) a prolongé jusqu'en 2026.

Le club de la Ville des Genêts est actuellement en pourparlers avec d'autres joueurs susceptibles de renforcer son effectif, à l'instar du défenseur international Djamel Benlamri, qui a décidé de revenir dans le championnat national après sept ans de carrière à l'étranger. Lors de la saison écoulée, la JSK a dû attendre la 29e et avant dernière journée pour assurer son maintien parmi l'élite, après sa victoire face au NC Magra (2-0), en match disputé au stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou.