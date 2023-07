Avec le printemps, on se remet au sport et les mycoses de pied font leur retour. Pour les combattre, testez les méthodes naturelles. Les mycoses du pied sont appelées aussi pied d’athlète parce que les sportifs en sont fréquemment atteints. Elles sont dues à des champignons, les dermatophytes.

Si vous pratiquez régulièrement la course à pied, le tennis, la gymnastique, la danse, le cyclisme, vous êtes le candidat idéal car vos pieds sont enfermés dans des chaussures qui favorisent la transpiration et la macération. L’infection se transmet également par contact en marchant pieds nus dans des milieux humides (piscine, douche, vestiaire) et même dans la salle de bain familiale (le tapis éponge de sortie de bain est un nid à mycoses).

Pour les éviter, il est conseillé de respecter certaines règles d’hygiène. À la salle de sport, portez des sandales, après la douche, séchez bien vos pieds, aérez et désinfectez vos baskets et préférez les chaussettes en coton, laine ou bambou. À la maison, après un bain ou une douche, essuyez bien chaque espace inter-orteil avec une serviette propre et surtout ne la partagez pas. Il est également recommandé de ne pas porter de chaussures trop serrées, ni de se promener tous les jours en basket.

1/5 - L’Arbre à Thé est l’huile essentielle (HE) efficace pour soigner le pied d’athlète dès les premiers symptômes. Mettre 5 gouttes d’HE dans une cuillère à café d’huile d’amande douce ou de macadamia et passez sur les zones infectées, matin et soir pendant deux à trois semaines. On peut lui associer l’HE de cannelle à prendre par voie orale : mettre sur un comprimé neutre 1 goutte HE de cannelle, matin, midi et soir pendant 8 jours. Le bain de pied purifiant : dans un bouchon de base pour bain, mettre 10 gouttes d’HE d’Arbre à thé et 5 gouttes de Niaouli. Versez le mélange dans une bassine et relaxez-vous pendant une vingtaine de minutes.

2/5 - En cas de lésions prononcées et suintantes, Graphites 5 CH associé à Nitricum Acidum 5 CH, 5 granules de chaque deux fois par jour pendant une quinzaine de jours.Il est conseillé d’associer la pommade Graphites que vous passerez tous les soirs sur les zones infectées.

3/5 - Pour les personnes ayant un terrain favorisant les mycoses, les bourgeons de romarin sont conseillés. Prendre 3 gouttes diluées dans un peu d’eau 3 fois par jour pendant 21 jours (Herbalgem, 11 euros).

4/5 - On utilise l’extrait de pépin de pamplemousse en application locale. Humectez un coton tige et passez sur les zones infectées pendant 8 jours. À refaire si nécessaire. Choisir de préférence un extrait titré à 400 ml de bioflavonoÏdes. Produits prêts à l’emploi

5/5 - - En cas de transpiration importante, privilégiez un bain de pieds dans une infusion de thé vert, riche en acide tannique. - Le yogourt nature qui renferme des bactéries acidophiles, attaque les champignons. Enduire les parties infectées de yaourt, laissez sécher puis rincez.

- On peut également badigeonnez les mycoses avec de la teinture mère de sarriette et surtout pas d’HE.