L'élève Hellal Fatima-Zohra de la wilaya de Saïda s'est réjouie de l'appel du ministre de l'Education nationale Abdelhakim Belabed qui lui a personnellement annoncé sa réussite à l'examen du baccalauréat dans la filière Sciences expérimentales avec l'excellente moyenne de 19,32/20, a-t-elle indiqué dans ses déclarations à la presse au lendemain de l'annonce des résultats du baccalauréat.

Elève douée, Fatima-Zohra, née en août 2005 dans la région de Sfisef dans la wilaya de Sidi Bel Abbes, a indiqué qu'elle était "sûre de réussir l'examen du baccalauréat", mais qu'elle a été "surprise et ravie de l'appel du ministre de l'Education nationale", l'informant qu'elle s'est classée troisième au niveau national et première dans la wilaya, faisant part de la joie immense de ses parents, sa famille et ses voisins.

Fatima-Zohra a attribué le mérite de sa réussite au suivi et à la prise en charge du staff éducatif et administratif du lycée Abdelmoumen de la ville de Saïda pour leur soutien et persévérance qui lui ont permis d’atteindre un tel niveau, ainsi qu'à ses parents qui l’ont soutenue financièrement et moralement et, avant tout, à "Dieu Le Tout Puissant" qui lui a accordé le succès et l'obtention du troisième rang national. La jeune douée compte suivre des études de Médecine à l'université, afin, dit-elle, de pouvoir aider les gens, en particulier dans sa wilaya.

De son côté, Hellal Mohamed, père de l'élève Fatima-Zohra, a estimé que la réussite de sa fille avec une excellente moyenne a été grâce à sa diligence et sa persévérance tout au long de l'année scolaire et le soutien indéfectible de sa famille, ainsi que l'appuie du staff éducatif du lycée Abdelmoumen. De son côté, le wali de Saïda, Ahmed Boudouh, avait rendu visite à cette élève distinguée à son domicile, accompagnée du président de l'Assemblée populaire de wilaya et des cadres de la Direction de l'éducation de Saïda, pour la féliciter pour sa réussite et lui annoncer la volonté et la disponibilité des autorités de lui fournir tout ce dont elle a besoin pour étudier et réussir ses études dans les meilleures conditions.