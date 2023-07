Première à l’échelle nationale au baccalauréat 2023 dans la catégorie des personnes aux besoins spécifiques avec 18,02 de moyenne (filière sciences expérimentales), Alaâ Menasria, de Biskra, s’affirme en icône pour ses paires par sa détermination et sa persévérance.

"Mon succès avec excellence pour lequel j’ai été félicité par le ministre de l’Education Nationale, Abdelhakim Belabed est source d’honneur pour moi et ma famille entière", a déclaré à l’APS l’élève irradiant de bonheur.

"Ce résultat est le fruit de la persévérance et d’efforts ininterrompus durant toute ma scolarité, de la volonté de relever le défi et du soutien constant de la famille, de l’administration et des enseignants du lycée Saïd Benchaïb du chef-lieu de wilaya" de Biskra. "Mon hémopathie et la paralysie de mon bras due à une inflammation du nerf cubital ne m’ont pas empêché de bien préparer mon bac mais ont été source de défi", a confié l’élève.

"Je tenais à bien comprendre mes cours et à les réviser dans le jour même en dépit des séances thérapeutiques qui prenaient beaucoup de mon temps et le mal physique et moral que je dois supporter quotidiennement", a-t-elle ajouté. Abdelkader Redouane, directeur de son lycée, a affirmé qu’Alaâ a été une élève brillante durant ses trois années du secondaire et sa situation n’a jamais constituée pour elle une barrière pour exceller, estimant que cette élève est un modèle de la détermination à réussir.

"Toute la famille est fière du résultat d’Alaâ dont la confiance en soi et la volonté à réussir lui ont permis de vaincre les écueils", a affirmé son oncle maternel Djamel Ghoukali. Alaâ envisage de poursuivre des études universitaires en intelligence artificielle ou à l'Ecole supérieure de banque. Elle a invité les élèves qui n’ont pas réussi au bac à ne pas laisser le désespoir les envahir et à être certain de réussir l’année prochaine.