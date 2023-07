Les équipes d’intervention de la protection civile, appuyées par des éléments de la conservation des forêts et des éléments de l’Armée Nationale Populaire (ANP), sont parvenus à circonscrire à raison de 80% un incendie qui s'était déclaré lundi soir dans les hauteurs de la commune de Souhane dans l'Atlas blidéen (est), selon des informations recueillies mardi auprès de la conservation des forêts.

Le chef de service de la protection des terres à la conservation des forêts de la wilaya de Blida, Mohamed Mokadem a déclaré à l'APS que l'incendie qui s'était déclarée hier dans la localité de oued "Kerouane" située dans la région frontalière entre les wilayas Médéa et de Blida, a été maitrisée à 80%.

Le même intervenant a ajouté que la zone dans laquelle s'est déclaré l'incendie est caractérisée par un terrain difficile d'accès, qui a requis l'intervention de différents corps, notamment la Direction générale de la Protection civile qui a mobilisé ses unités de la zone Est, et ses colonnes mobiles, en sus de la conservation des forêts qui a déployé pour sa part ses camions citerne et ses unités, ap puyés notamment par l'association des chasseurs de la commune de Larbaa et de bénévoles.

M. Mokadem a également indiqué que l’Armée Nationale Populaire (ANP) a également participé dans l'opération avec le déploiement de deux de ses hélicoptères pour éteindre l'incendie depuis 08h00 dans la matinée. Une opération qui se poursuivra jusqu'à circonscrire l'incendie. Le responsable de la Conservation des forêts a, également, assuré n'avoir enregistré aucune perte humaine ou matérielle, compte tenu de la nature dense en broussailles et maquis de ce relief, et l'absence d'habitations à proximité.

Par ailleurs, et en raison de la constante augmentation des températures dans la région, la Conservation des forêts a procédé à l'intensification des patrouilles de surveillance à travers l'ensemble du territoire de la wilaya, notamment dans le parc national de Chréa et des zones qui enregistrent des foyers d'incendies chaque année notamment dans la région Est de la wilaya, afin de pouvoir assurer une intervention rapide en cas de départ de feu, ajoute le même cadre.