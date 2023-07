Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, a présidé, mardi, une réunion de coordination pour suivre les dossiers du secteur, à leur tête la prévention et la lutte contre les feux de forêt et la campagne moisson-battage, a indiqué un communiqué du ministère.

La réunion, qui s'est déroulée au siège du ministère, en présence des cadres du secteur et des responsables des établissements économiques sous tutelle, a débuté par la présentation du bilan préliminaire des interventions relatives à la prévention et à la lutte contre les feux de forêt.

A ce propos, le ministre a affirmé que l'état d'alerte maximale et la mobilisation de tous les personnels relevant de la Direction générale des forêts restaient de mise dans le cadre de l'activation permanente du Plan national de prévention et de lutte contre les feux de forêt, a précisé le communiqué.

Lors de cette réunion, des exposés ont été présentés sur l'état d'avancement de la campagne moisson-battage, les effets de la faible pluviométrie, les récentes inondations dans certaines wilayas et les mesures prises, en coordination avec l'Union nationale des paysans algériens (UNPA), la Chambre nationale d'agriculture (CNA) et la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), pour examiner les dossiers de tous les sinistrés dans les meilleurs délais en vue de relancer l'activité agricole et de soutenir les agriculteurs impactés.

Les participants ont également abordé le dossier de l'utilisation des eaux traitées dans l'agriculture pour atténuer les effets du changement climatique, notamment le manque d'eau, et ce, en coordination avec le ministère des Ressources en eau.

Un exposé sur l'état d'avancement du programme national de renforcement des capacités de stockage, visant à porter les capacités à 90 millions de quintaux, a été présenté à cette occasion.

Les préparatifs relatifs à la Banque nationale de gènes ont aussi été examinés, selon le communiqué, qui a relevé que des mesures avaient été prises pour collecter plus de 80.000 souches jusqu'à 2024.

Le dossier du foncier agricole a, lui aussi, été examiné, le ministère s'attelant à la révision des modalités d'octroi du foncier destiné à la réalisation des grands projets et des investissements structurants à caractère stratégique (céréales, maïs, betterave sucrière et oléagineux).

A l'occasion de la saison estivale, la réunion a abordé les mesu res prises au niveau des 14 wilayas côtières, qui enregistrent une forte affluence des visiteurs, pour approvisionner le marché national en lait subventionné et assurer l'abondance des produits agricoles de large consommation.