Les commissions permanentes de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont présenté le bilan de leurs activités pour la session parlementaire ordinaire 2022-2023, et ce lors d'une réunion présidée mardi par le président de l'APN, M. Brahim Boughali.

Dans son allocution, M. Boughali a indiqué que cette réunion qui intervient durant les derniers jours de la session parlementaire actuelle, "permet de s'enquérir de ce qui a été accompli comme réalisations législatives au diapason du grand effort accompli par l'Etat algérien sous la conduite du Président de la République, M. Abdelmedjid Tebboune, depuis son élection et son engagement devant le peuple à aller de l'avant vers la concrétion du décollage global sur tous les plans et dans tous les domaines".

Pour M. Boughali, "les réalisations accomplies par l'APN, en termes de législation, de formation ou du contrôle, ainsi qu'au volet relatif à la diplomatie parlementaire, se veulent une preuve de la détermination de l'APN à être à la hauteur des mutations que connaît notre société". M. Boughali a, en outre, relevé que " l'APN s 'est mise au diapason des changements et des nouveaux développements survenus suite à l'activité intense de la diplomatie algérienne, à la vision clairvoyante et à la démarche sage du Président Tebboune, ainsi qu'à son programme prometteur et ambitieux". Malgré les conséquences de la pandémie du Covid-19, ajoute le président de l'APN, l'Algérie "est parvenue, grâce à l'harmonie de ses institutions et la cohésion de son peuple et de son armée, à surmonter cette crise pour reprendre son rôle et engager des réformes, ce qui lui a valu son rôle d'acteur influent dans les foras internationaux".

A cette occasion, une vidéo sur les actions de l'Assemblée au cours des deux premières années de l'actuelle législature a été projeté, en plus du suivi d'un bilan numérique de toutes les activités accomplies. Les 12 commissions permanentes se sont concentrées, lors de l'exposé de leurs bilans parlementaires et législatifs, sur les étapes les plus importantes qui ont caractérisé leurs activités durant la session 2022-2023.

Les présidents des commissions ont évoqué les projets des lois et les amendements proposés, l'organisation des séances d'audition des membres du Gouvernement, des directeurs et des responsables de nombre d'établissements publics, en sus des missions d'information dépêchées dans plusieurs wilayas, et les différentes journées parlementaires et d'études.

L'accent a, également, été mis sur les plus importants rendez-vous organisés par l'Algérie ou ceux auxquels elle avait participé à l'étranger, ainsi que l'attachement des commissions à défendre les principes immuables de l'Algérie et ses positions indéfectibles envers les questions régionales et internationales dans le cadre de la diplomatie parlementaire.