Les préinscriptions des nouveaux bacheliers (session 2023) débuteront, mercredi, via le site www.orientation-esi.dz, et se poursuivront jusqu'au 22 juillet, a annoncé mardi le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

aLes préinscriptions en ligne sont prévues du 19 au 22 juillet et la validation est prévue les 23 et 24 juillet, a précisé le ministère, ajoutant que les fiches de vœux seront traitées du 25 juillet au 1er août, date de l'affichage des résultats de l'orientation.

Pour mener à bien l'opération, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a mis à la disposition des lauréats du baccalauréat 2023 le "portail des nouveaux bacheliers", qui comprend toutes les informations dont l'étudiant a besoin dans le processus d'orientation et de sélection de son cursus universitaire.

Ce portail comprend également le "guide du nouveau bacheliers", la "circulaire ministérielle relative à l'orientation" et le "calendrier des inscriptions universitaires 2023-2024". Le ministère a également mis à la disposition des nouveaux étudiants souha itant améliorer leur niveau d'anglais, une plateforme de cours en ligne, du 20 juillet au 20 septembre, à laquelle ils peuvent accéder en utilisant le numéro d'inscription et le code confidentiel figurant sur le relevé de notes du baccalauréat.