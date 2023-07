Les travaux du forum d'affaires algéro- chinois ont débuté, mercredi à Pékin, avec la participation des membres de l'importante délégation ministérielle qui accompagne le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors de la visite d'Etat qu'il effectue en République populaire de Chine, à l'invitation de son homologue chinois, M. Xi Jinping.

Prennent part à ce forum, plusieurs responsable d'entreprises et de groupes économiques nationaux, publics et pri és, en vue d'explorer les nouvelles opportunités de partenariat, et de évelopper des projets conjoints entre l'Algérie et la Chine dans di ers domaines.

A cette occasion, le président de la République a affirmé, d ns un message au forum, lu en son nom par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, que "la voie est ouverte en Algérie devant les hommes d'affaires chinois pour le partenariat et l'investissement dans tous les secteurs", exprimant le souhait de voir "les relations algéro- chinoises se renforcer et se consolider davantage".

Les travaux du forum d'affaires algéro- chinois se poursuivent au niveau d'ateliers animés par les membres de la délégation accompagnant le président de la République durant sa visite d'Etat en Chine, à l'invitation de son homologue chinois, M. Xi Jinping.