La Banque asiatique de développement (BAD) a revu à la baisse ses prévisions d'inflation pour l'Asie mercredi, alors que les prix des denrées alimentaires et des carburants reculent, les perturbations des chaînes d'approvisionnement s'atténuent et les hausses de taux d'intérêt commencent à se faire sentir. L'inflation, qui a réduit les budgets des ménages et notamment des plus pauvres, s'oriente vers ses niveaux d'avant la pandémie de coronavirus, a déclaré l'organisme basé aux Philippines.

La BAD s'attend à une inflation à 3,6% cette année, contre 4,2% attendus en avril, en raison d'une forte baisse des prix en Chine, a encore estimé l'institution dans un rapport. La BAD maintient sa prévision de croissance de 4,8% pour 2023 sur la zone, évoquant bonne tenue de la consommation, de l'activité des voyages et des investissements, en dépit d'un recul de la demande pour les exportations de la région. La zone concernée représente 46 économies membres de l'institution, qui vont du Kazakhstan en Asie centrale aux îles Cook dans le Pacifique. La banque a toutefois indiqué qu'elle pourrait revoir ses prévisions à la hausse.

"Si l'inflation est maîtrisée plus rapidement que prévu dans les économies avancées, les autorités adopteront probablement une politique monétaire plus conciliante, ce qui soutiendra la croissance dans la région", a déclaré l'ADB. Elle a aussi a averti qu'une escalade dans le conflit en Ukraine pourrait alimenter des hausses de prix, et que le retour du phénomène climatique El Nino cette année pourrait nuire aux économies.