L'association culturelle "El Moudja" a présenté samedi soir à Mostaganem, sa nouvelle pièce de théâtre intitulée "45-60", une comédie musicale chorégraphique à la gloire du continent africain et des sacrifices de ses peuples pour l'émancipation du joug colonial. La pièce "45-60" en compétition au 54e Festival national du théâtre amateur, inspirée d'un texte de l'illustre dramaturge Ould-Abderrahman-Kaki, "Afrique avant un", et mise en scène par Touil Adel, relate des luttes, des conflits et des batailles à travers différentes ères de l'histoire, notamment durant la glorieuse guerre de libération nationale.

Plus de 20 comédiens ont joué dans cette pièce, dans une chorégraphie à l'harmonie collective maitrisée, rythmée par la tonalité des tambours africains mêlés aux mélodies des chants composés par Abdelkader Soufi.

La symbolique des chiffres apparaissant dans le titre de la pièce renvoie quant à elle, aux 45 ans d'existence de l'association "El Moudja", qui apparait parmi les acteurs culturels les plus actifs dans la ville de Mostaganem, ainsi qu'aux 60 ans d'indépendance de l'Algérie.

Inauguré jeudi, le 54e Festival national du théâtre amateur se poursuit jusqu'au 18 juillet avec la participation de 15 troupes réparties en deux catégories de compétition. Le festival accueille également 260 stagiaires dans plusieurs ateliers spécialisés, dont le théâtre de rue, les techniques d'écriture dramaturgique, les techniques de mise en scène, ou encore la chorégraphie.