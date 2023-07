Le groupe algérien de musique targuie "Imarhan" a entamé samedi une tournée musicale qui le conduira dans plusieurs villes américaines, a-t-on appris auprès de la troupe.

"Imarhan" a entamé sa tournée américaine samedi à partir de la ville de New-York, avec une série de concerts qui se poursuivra jusqu'au 6 août prochain avec des dates annoncées dans des villes comme Chicago, Denver, Santa Fe, Los Angeles, San Francisco ou encore Austin.

Créé à Tamanrasset en 2011, "Imarhan", qui se caractérise par son cachet traditionnel, a déjà édité un album en 2012 en Italie où il a repris ses chansons les plus connues dont "Arodj inizdjam" et "Illiwtyan dagh tinariwin".

Composé de sept musiciens et chanteurs, le groupe a participé à plusieurs festivals internationaux notamment en Norvège, en Suède et en Belgique, en plus de sa participation en Algérie aux festivals de musique diwan et des arts de l'Ahaggar.

En 2022, le groupe était parti en tournée européenne qui l'avait conduit en Suisse, en Allemagne, en France, en Espagne, au Portugal ou encore au Royaume-Uni.