La formation brésilienne de Curitiba FC (Div.1) a soumis une offre à l'attaquant international algérien Islam Slimani, dont le contrat est arrivée à terme avec RSC Anderlecht (Div.1 belge), rapportent les médias brésiliens mardi.

"La proposition a déjà été faite par le conseil d'administration du club, qui vise l'attaquant algérien comme principal renfort du club dans la fenêtre des transferts du football brésilien", a indiqué le site ge.globo.

Slimani (35 ans) a rejoint le RSC Anderlecht au dernier jour du mercato d’hiver, pour un contrat jusqu’à la fin de la saison écoulée après une courte expérience ratée au Stade brestois (Ligue 1/ France). En 16 matchs disputés avec Anderlecht, toutes compétitions confondues, Slimani a marqué 9 buts et délivré une passe décisive, ce qui lui a permis de terminer meilleur buteur de son équipe.

"Le contrat est déjà entre les mains de l'attaquant. Le club attend une réponse qui devrait intervenir d'ici vendredi", souligne la même source. Et d'enchaîner : "Le conseil est prudent dans la négociation. Le directeur du football Artur Moraes, est en charg e des négociations et traite directement avec le manager de Slimani." Ge.globo précise que "l'attaque est la principale cible de Curitiba FC sur le marché.

Jusqu'à présent, le club a annoncé l'arrivée des attaquants, Edu, Mauricio Garcez et Diogo Oliveira." Outre Curitiba FC, 18e au classement du championnat brésilien après 15 journées de compétition, l'actuel meilleur buteur historique de la sélection (41 buts) est convoité par PAOK Salonique (Grèce) et Watford (Angleterre), en plus des pistes au Golfe. Le joueur souhaite rester compétitif avec les "Verts" dans la perspective de la CAN-2023 (décalée à 2024) en Côte d'Ivoire, voire le Mondial 2026.