Le taux de réussite à l'examen du baccalauréat (session 2023) pour les détenus dans les établissements pénitentiaires a atteint 44,53%, en hausse par rapport à la session 2022, a indiqué mardi un communiqué du ministère de la Justice.

Les épreuves du baccalauréat qui se sont déroulées sous la supervision de l'Office national des examens et concours (ONEC) et encadrés par des enseignants relevant du secteur de l'Education nationale dans le cadre de la convention signée entre les ministère de la Justice et de l'éducation nationale, ont vu l'inscription de "5.082 candidats dont 135 femmes, répartis sur 48 établissements pénitentiaires agréés par le ministère de l'Education nationale comme centres d'examens officiels".

Au total, le nombre de candidats admis "s'élève à 2.263, soit un taux de 44.53%, avec une hausse de 87 candidats admis enregistrée par rapport à la session 2022", précise la même source.

Concernant les hommes, la meilleure moyenne (18,56) a été enregistrée à l'Etablissement pénitentiaire de Koléa, tandis que la meilleure moyenne chez les femmes (16.63) a été enregistrée à l'Etabli ssement pénitentiaire de Guelma. Le ministère a affirmé que les résultats obtenus "reflètent les efforts consentis par l'Etat et l'importance accordée à la réinsertion des détenus à travers les différents programmes d'éducation et de formation".