Avec 150 000 décès par an en moyenne, le cancer est une maladie redoutable. Le Dr. Anne Larrouy, médecin cancérologue et radiothérapeute, nous donne quelques conseils (simples mais efficaces) pour nous en protéger.

Le cancer est une maladie chronique très fréquente et dangereuse : en 2018, 382 000 nouveaux cancers ont été diagnostiqués en France et la pathologie a causé 157 000 décès. Chez l'homme, le cancer de la prostate est le plus fréquent avec 8000 décès en 2018 ; chez la femme, c'est le cancer du sein, avec 58 000 nouveaux cas et 12 000 décès en 2018.

Au-delà des facteurs génétiques contre lesquels on ne peut rien (mais qui sont heureusement rares !), "il existe de nombreux facteurs de risque sur lesquels on peut agir pour se protéger contre le cancer : chaque petit geste compte et il n'est jamais trop tard pour réduire son risque de développer la maladie !" affirme le Dr. Anne Larrouy, médecin cancérologue et radiothérapeute.

Faire attention à son corps, la meilleure arme contre le cancer

Le secret, c'est de faire attention à son corps : "traitez-le comme vous traiteriez un ami : ne l'exposez pas à des substances toxiques (le tabac, par exemple), apportez-lui le meilleur (au niveau de l'alimentation, par exemple), écoutez-le (un symptôme qui persiste doit faire l'objet d'un rendez-vous chez le médecin) et ne le poussez pas trop !" recommande la spécialiste. Bref, les meilleures armes contre le cancer, ce sont la bienveillance et l'amour de soi...

Attention : il ne s'agit évidemment pas de se priver de tout par peur d'attraper un cancer ! "D'ailleurs, on peut tout à fait développer un cancer même lorsqu'on vit sainement et que l'on fait attention à tout : il reste une part de hasard" note le Dr. Larrouy. "Néanmoins, avec quelques gestes simples et quelques bonnes habitudes, le risque diminue réellement : chacun fait comme il peut et, si la maladie survient quand même, ce n'est jamais de la faute du patient."

1/10 - Se faire dépister

"En France, nous avons beaucoup de chance : les dépistages du cancer (du côlon, du sein, du col de l'utérus...) sont pris en charge par la sécurité sociale : ça ne coûte rien au patient, ça ne prend que quelques minutes et ça contribue vraiment à la prévention" affirme le Dr. Anne Larrouy. Exemple avec le dépistage du cancer colorectal qui est recommandé tous les 2 ans à partir de 50 ans : "il s'agit de dépister les polypes, des lésions précancéreuses : lorsque ces lésions sont repérées et retirées tôt, on peut éviter le développement d'un cancer !" note la spécialiste. De manière plus générale, "plus un cancer est dépisté tôt, plus les chances de le guérir sont élevées".

2/10 - Arrêter de fumer

Le Dr. Larrouy est formelle : "rien n'est bon dans le tabac !". "Arrêter de fumer, ça vaut vraiment le coup et il n'est jamais trop tard, martèle la cancérologue. En effet : 5 à 7 ans après l'arrêt du tabac, le sur-risque de cancer bronchique retombe à zéro. Par ailleurs, c'est prouvé : en cas de diagnostic de cancer, le tabac diminue l'efficacité de la radiothérapie et augmente sa toxicité." Bonne nouvelle : en France, les dispositifs pour arrêter de fumer sont pris en charge par la sécurité sociale. "N'hésitez pas à vous faire aider par un(e) professionnel(le) de la santé : quel que soit votre âge et depuis combien de temps vous fumez, il est toujours possible d'en finir avec le tabac."

3/10 - Lever le pied sur l'alcool

Avec le tabagisme, la consommation excessive d'alcool constitue un facteur de risque important du cancer : "il ne s'agit pas de faire une croix définitive sur le vin, l'apéritif, la bière... qui font partie des plaisirs de la vie, remarque le Dr. Larrouy. En revanche, il est préférable de se limiter à 10 verres d'alcool dans la semaine avec 2 jours où on ne boit pas : cette bonne habitude, qui n'est pas compliquée à mettre en place, réduit réellement le risque de cancer du foie, de l’œsophage, de la gorge et du sein." Là encore, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide à un(e) pro : "les médecins ne jugent pas, ils sont là pour vous aider, avec bienveillance et discrétion."

4/10 - Se protéger contre le soleil

Le mélanome est un cancer de la peau très grave : 7000 cas sont diagnostiqués chaque année en France et la maladie constitue la première cause de mortalité chez les femmes âgées de 25 à 29 ans. "Les coups de soleil augmentent le risque de développer un cancer de la peau (carcinome ou mélanome) : mettre de la crème solaire lorsqu'on s'expose (en été, mais pas seulement!), c'est un geste tout simple qui réduit vraiment le risque de développer une pathologie potentiellement grave" note le Dr. Larrouy.

5/10 - Mieux manger

On le sait : une alimentation trop riche en sucre, en viande rouge, en sel, en conservateurs et (de façon plus générale) en produits industriels ultra-transformés augmente le risque de développer un cancer, car cela favorise l'inflammation généralisée du corps. "Il ne s'agit pas de tomber dans l'obsession alimentaire, ni de se priver des aliments que l'on aime : il faut simplement garder à l'esprit que ce que l'on mange sert de carburant à notre corps, rappelle le Dr. Larrouy. Un carburant de bonne qualité permet au corps de bien fonctionner." Les conseils de la spécialiste : on privilégie les aliments bruts (les pâtes intégrales, la semoule complète, la farine complète, le sucre roux...) et on cuisine autant que possible. "Sur les 21 repas de la semaine, on s'efforce de manger de façon saine, avec des légumes à tous les repas, des fruits en dessert, pas trop de viande. Et on garde 4 repas "plaisir" où on mange ce qu'on veut." Sans culpabiliser lorsqu'on s'offre un fast-food...

6/10 - Faire attention à son poids

On parle de poids "normal" lorsque l'indice de masse corporelle (IMC) est compris entre 18,5 et 25. Pour calculer son IMC, il faut diviser son poids (en kilos) par sa taille (en mètres) préalablement multipliée par elle-même. "Le surpoids est associé à un sur-risque de cancer car il accroît la résistance à l'insuline, elle-même favorisant l'apparition et/ou la croissance de cellules cancéreuses" explique la cancérologue. Sans tomber dans l'obsession du "toujours plus mince", il est donc préférable de faire attention à sa ligne : ici aussi, on peut s'adresser à un(e) professionnel(le) de santé, un médecin-nutritionniste par exemple.

7/10 - Bouger chaque jour

La sédentarité, c'est un véritable fléau : le fait de ne pas bouger suffisamment accroît le risque de résistance à l'insuline et l'inflammation généralisée du corps, ce qui augmente le risque de cancer. "Sans forcément prendre un abonnement à la salle de sport, il n'est pas compliqué de marcher 30 minutes par jour dans le quartier, par exemple pendant sa pause-déjeuner : c'est bon pour la santé, mais aussi pour le moral !" affirme le Dr. Larrouy. Bonne nouvelle : cette bonne habitude pas difficile à mettre en place réduit le risque pour tous les types de cancers.

8/10 - Lutter contre le stress

Diminuer son stress, c'est évidemment plus facile à dire qu'à faire. Mais prendre soin de son mental, c'est aussi une façon de tenir le cancer à distance. "Le corps fabrique des cellules (les lymphocytes) qui sont en capacité de détruire les cellules cancéreuses : ce sont elles que l'on booste avec l'immunothérapie, explique la spécialiste. Toutefois, le stress (surtout lorsqu'il est chronique) diminue l'efficacité du système immunitaire, ce qui peut favoriser le développement de lésions cancéreuses." Yoga, sophrologie, méditation en pleine conscience, taï-chi... Les sports et disciplines anti-stress sont nombreux : pas difficile de faire (au moins) une séance par semaine, par exemple le soir avant de dormir...

9/10 - Bien dormir

Un sommeil de qualité, c'est également un rempart efficace contre le cancer : "bien dormir, cela joue sur l'équilibre des hormones, ce qui contribue à prévenir le développement de lésions (pré)cancéreuses" analyse le Dr. Larrouy. Si on peut tout à fait demander de l'aide à un médecin spécialiste du sommeil, on peut déjà commencer par adopter des horaires de coucher et de lever réguliers, couper son téléphone durant la nuit, manger léger avant de s'endormir et éteindre les écrans plusieurs heures avant de retrouver sa couette... Sans oublier l'hypnose, la sophrologie et la méditation en pleine conscience qui peuvent également aider.

10/10 - Fuir la pollution

La pollution, c'est un facteur de risque du cancer qui est bien connu et très étudié. S'il est difficile de s'en couper totalement (surtout lorsqu'on vit en milieu urbain), on peut néanmoins mettre deux-trois bons réflexes en place pour la fuir autant que possible : acheter des fruits et des légumes non-traités et cultivés localement, sortir avec un masque en cas de pic de pollution atmosphérique, bien s'isoler du bruit (notamment pendant la nuit), aérer régulièrement son environnement...