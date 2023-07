Un groupe composé de 140 enfants de la communauté algérienne établie en France est arrivé dimanche soir au camp de vacances pour jeunes à Zemmouri El Bahri (est de Boumerdès) pour passer leurs vacances d'été pour une durée de 10 jours.

Ces enfants, âgés de 8 à 14 ans, font partie d'un groupe composé de 900 enfants qui sont accueillis progressivement au niveau de différentes wilayas côtières du pays cet été, en exécution des directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

La cérémonie d'accueil de ce groupe d'enfants s'est déroulée à l'aéroport international Houari-Boumediene d'Alger, aux environs de 22h00 hier soir, en présence des autorités de wilaya et des représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports.

Le groupe a ensuite été accompagné jusqu'au lieu de leur résidence au camp de jeunes de Zemmouri El Bahri, situé près de la plage, a déclaré lundi à l'APS le directeur de la Jeunesse et des Sports (DJS), Chafi Ahmed. Le même responsable a, également, souligné la mobilisation de tous les moyens à même d'a ssurer le confort des enfants de la communauté algérienne à l'étranger, afin de leur permettre de découvrir les potentialités touristiques de la wilaya, en sus de la préparation d'un programme riche en différentes festivités au profit des enfants.

Dans une déclaration à l'APS en marge de la cérémonie d'accueil organisée en leur honneur au camp de Zemmouri dans une ambiance festive, nombre d'enfants de notre communauté, à l'instar de Naela (10 ans) et Lamia (12 ans), ont exprimé "leur vive joie" de se trouver dans leur pays d'origine pour passer les vacances d'été.

Ils ont exprimé, à ce propos, leur fierté et leur grande joie de pouvoir renforcer les liens fraternels avec leurs pairs, souhaitant voir cette expérience inclure un plus grand nombre d'enfants de la communauté algérienne à l'étranger qui aspirent à visiter leur mère-patrie.

De son côté, le chef de service de la jeunesse à la DJS, Moussa Belahcen, a indiqué que le programme de camping de ce groupe prévoit l'organisation des activités récréatives, pédagogiques, culturelles, artistiques et touristiques riches et variées, visant à renforcer le sentiment d'appartenance chez les enfants de la communauté algérienne et leur faire connaitre les différentes coutumes et traditions de la wilaya côtière de Boumerdès, en particulier, et de l'Algérie en général.