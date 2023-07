Un foyer d’incendie qui s’est déclaré dimanche dans la commune de Saharidj, à l’Est de Bouira, a été maîtrisé lundi, a-t-on appris auprès de la direction de wilaya de la protection civile. Le feu s’est déclaré à proximité du village Tiâassasine et aussitôt les éléments de la protection civile de l’unité de M'chedallah ont entamé l’opération d’extinction.

Ils ont été appuyés par des moyens humains et matériels importants mobilisés par la direction de wilaya de la protection civile et la direction générale de ce même corps constitué (DGPC), ce qui a permis de circonscrire et de maîtriser l’incendie, a indiqué à l’APS le chargé de communication de la direction de wilaya, l’officier Youcef Abdat.

Selon ce même responsable, les colonnes mobiles de Bouira et de Bordj Bou Arreridj ont été mobilisées lors de cette opération d’extinction, ainsi que deux avions de lutte contre les incendies et les moyens du détachement régional de la wilaya de Bouira.

Au total, 30 engins de lutte contre les feux de forêt et 92 éléments de la protection civile, tous grades confondus, ont participé à l’opération coordonnée par le directeur de l’organisation et de coordination des secours de la DGPC, a-t-on ajouté de même source.

Après l’extinction de l’incendie dont l’évaluation des dégâts n’a pas encore été effectué, les éléments de la protection civile sont restés mobilisés sur place pour éviter toute reprise du feu, les cendres étant très chaudes et la canicule sévissant dans la région, a indiqué l’officier Abdat, qui a signalé deux départs de feux, lundi dans la même région et qui ont été aussitôt éteints.

La surveillance du site se poursuivait toujours en fin d’après-midi, a-t-il assuré.