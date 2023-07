L'Office national des œuvres universitaires (ONOU) a organisé, lundi à Alger, des assises nationales sur la réforme des œuvres sociales, déclinées en quatre axes principaux avec pour objectif la modernisation du secteur et la simplification des tâches pour l'administration et les étudiants.

Dans une allocution à l'ouverture des travaux de ces assises, organisées au siège du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Secrétaire général (SG) du ministère, Abdelhakim Bentellis a indiqué que "ces assises nationales ont évoqué l'ensemble des propositions déclinées en 4 axes, à l'issue des précédentes rencontres locales et régionales, à savoir : la numérisation des services, l'enrichissement de l'organigramme des œuvres universitaires, la révision des tarifs des repas et la simplification du dossier de la bourse".

M. Bentellis a précisé que "la politique +zéro papier+ concernera l'ensemble des inscriptions dans le secteur des œuvres universitaires, particulièrement l'hébergement et la bourse", précisant que la stratégie mise en place "per mettra de consacrer davantage de transparence et de simplifier la tâche aussi bien pour les responsables que pour les étudiants".

De son côté, le directeur de l'ONOU, Fayçal Henine a abordé la réforme de la tarification des repas offerts aux étudiants, faisant état d'une proposition pour la mise en place d'un seul menu à l'échelle nationale, sur la base d'avis de médecins et de nutritionnistes, l'objectif étant d'offrir aux étudiants des repas équilibrés tout au long de de la semaine.

S'agissant de la restauration, les propositions soumises prévoient la numérisation du système des tickets des restaurants universitaires (tickets électroniques), la mise au point de la plateforme numérique de restauration pour suivre la gestion, ainsi que l'utilisation de l'empreinte et de la reconnaissance faciale au sein des restaurants.

Quant au transport universitaire, il a été proposé l'installation d'un appareil électronique pour contrôler l'accès des étudiants aux bus, la création d'une carte électronique unifiée de l'étudiant incluant différents services, ainsi que l'introduction du service de prépaiement électronique des droits de transport et d'hébergement.

Concernant l'hébergement, les partenaires ont appelé à mettre en place un système d'identification biométrique à l'entrée des cités universitaires pour autoriser l'accès aux résidences (empreinte digitale ou reconnaissance faciale), outre la création d'une application pour signaler des pannes et transmettre les préoccupations des étudiants concernant la maintenance.