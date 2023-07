Des Journées de vulgarisation sont organisées par la Caisse nationale de la mutualité agricole (CNMA), tout au long de la campagne moisson/battage 2022-2023 au profit des agriculteurs, afin de les sensibiliser sur l'importance de l'assurance agricole pour protéger leurs revenus et leurs cultures, a indiqué lundi cette compagnie d'assurance dans un communiqué.

"En tant qu'assureur-conseil de proximité, la CNMA participe activement à la campagne moisson/battage 2022-2023 qui bat son plein et s'engage à accompagner les agriculteurs en leur proposant une panoplie de produits d'assurances agricoles qui réduisent les répercussions des risques et leur impact sur les rendements, notamment les produits qui concernent les aléas climatiques à caractère calamiteux, tel que les inondations, le gel, le sirocco sur les cultures céréalières et les autres spéculations telles que les cultures arboricoles, viticoles, maraichères et autres", selon le communiqué.

Lors des ces Journées de vulgarisation, les directeurs des caisses régionales offrent aux assurés, à titre gracie ux, des mesures d'accompagnement à savoir, des extincteurs comme moyen de prévention contre les incendies et procèdent à la distribution des décisions d'indemnisation aux agriculteurs dont les récoltes ont été endommagées par la grêler, ajoute la même source.

Ces journées de vulgarisation seraient aussi une opportunité à la CNMA, pour sensibiliser les céréaliers, les propriétaires et les vendeurs de moissonneuses batteuses, sur la nécessité de la prévention contre les incendies des céréales, à travers des illustrations explicatives sur l'entretien de ces machines et leurs réglages.

Aussi, en raison de la sècheresse qui a sévi au courant de cette année, la CNMA participe à travers ses caisses régionales aux comités techniques de wilaya chargés du suivi et établissement d'un bilan des dégâts occasionnés par les calamités agricoles.

La CNMA a souligné, à cette occasion, son engagement à écouter les préoccupations des agriculteurs et trouver des solutions assurantielles adéquates aux risques qu'ils rencontrent et qui menacent leurs rendements et la durabilité de leurs activités, selon le communiqué.