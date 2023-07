Le Conseil de sécurité de l'ONU, tiendra mardi, un briefing de haut niveau intitulé "L'intelligence artificielle: opportunités et risques pour la paix et la sécurité internationales".

La réunion sera présidée par le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, du Commonwealth et du développement du Royaume-Unis, James Cleverly.

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres devrait faire un briefing.

La note conceptuelle préparée par le Royaume-Uni , président du Conseil pour le mois de juillet, décrit le potentiel de l'IA pour faciliter les efforts de l'ONU visant à promouvoir la paix et la sécurité internationales, et le risque sérieux que ça représente si elle est utilisée à mauvais escient par des Etats et des acteurs non étatiques pour contribuer à l'instabilité et exacerber les situations de conflit, notamment par la diffusion de la désinformation en ligne et des discours de haine.

Les technologies d'intelligence artificielle pourraient également être utilisées pour accroître les capacités de cyberattaque et pour concevoir des armes biologiques et des armes de destruction massive. Lors de la réunion, le Secrétaire général de l'ONU, devrait souligner la nécessité d'exploiter la puissance de l'IA pour faire avancer l'Agenda 2030 pour le développement durable (ODD).

Il peut également souligner la nécessité de renforcer les efforts multilatéraux pour régir le domaine de l'IA.

Certains membres du Conseil devraient souligner les risques pour les droits de l'homme posés par l'IA, y compris les technologies de surveillance qui peuvent être utilisées pour cibler des communautés ou des individus.

D'autres peuvent faire référence à l'élargissement du fossé technologique entre les pays développés et les pays en développement, qui peut exacerber de nouvelles formes d'inégalité.