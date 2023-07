La troupe "les Cœurs blancs" de personnes aux besoins spécifiques de la République arabe d’Egypte, a créé l’événement, dimanche soir, avec des spectacles artistiques distinguées, dans le cadre de la 13e édition du Festival culturel international de danse populaire, qui se déroule à Sidi Bel Abbes sous le slogan "l’Algérie passerelles pour les peuples et les cultures".

Le public présent au théâtre de plein air "Saïm Lakhdar" a beaucoup apprécié les représentations artistiques présentées par cette troupe, qui a excellé dans son interprétation de différents genres de danse populaire égyptienne et a impressionné l’assistance par leur performance.

Cette troupe a su attirer l'attention, à travers les chorégraphies qu'elle a présentées, invitant le public à un voyage à travers l'histoire, transmettant le legs de culture et de civilisation du pays des Pharaons, un spectacle grandiose, grâce à la performance des danseurs sur le rythme de chants authentiques.

La troupe "les Cœurs blancs" a évoqué l'histoire artistique originale du pays du Nil, en pré sentant des spectacles artistiques de danse populaire avec des chants traditionnels et des rythmes différents, qui mettent en valeur la diversité des arts de la musique folklorique interprétés par des danseurs et danseuses en costumes traditionnels lumineux, accompagnés d’accessoires et de bijoux du folklore, qui accompagnent les mouvements des danseurs.

Cette troupe a réussi à exécuter des danses folkloriques rurales, dans lesquelles elle a transmis la nature de la danse folklorique de la région de la Haute-Egypte, en particulier lors d'occasions spéciales au cours desquelles les liens sociaux sont renforcés, comme les mariages et les occasions religieuses, qui sont accompagnées de chants et d’Inchad au rythme d'une musique authentique.

Le Commissaire du Festival, Mohamed Gazouz, a souligné que cette troupe a attiré l’attention du public présent en force, lors de cette manifestation culturelle et artistique, qui a enregistré la participation de sept troupes étrangères.

La soirée de lundi verra la clôture de la 13e édition du Festival international de danse populaire de Sidi Bel Abbes, organisé avec la participation de 20 troupes du pays et de l’étranger, sous le patronage du Ministère de la Culture et des arts et sous l’égide de la wilaya.

Lors de la soirée de clôture, une représentation d u patrimoine algérien avec la participation de toutes les troupes nationales sera donnée, ainsi qu’un spectacle artistique du patrimoine universel, avec la participation de troupes étrangères et nationales.