Le livre "Massacres du 8 mai 1945 en Algérie, la vérité mystifiée", du journaliste Kamel Beniaïche, qui met la lumière sur de nouveaux faits consignant des détails effroyables de ces massacres, a été présenté, lundi à Alger, lors d'une rencontre organisée par l'association "Mechâal Al-Chahid", en coordination avec le Club culturel national du Moudjahid.

Le livre de 412 pages et 16 chapitres, met en avant les résultats d'une enquête menée pendant des années par l'auteur qui s'est rendu dans plusieurs régions du pays et recueilli de nombreux témoignages de victimes et de leurs proches.

M. Beniaïche a précisé que les manifestations du 8 mai 1945 "ont touché la plupart des régions d'Algérie et n'étaient pas limitées seulement à Sétif, Guelma et Kherrata".

Il souligné, dans ce sens, que ces massacres étaient "un coup monté contre le peuple algérien sans défense pour l'empêcher de chercher la liberté et l'indépendance".

Faisant savoir que l'armée française "a utilisé toutes sortes d'armes à l'époque pour réprimer les manifestati ons pacifiques, telles que les bombes et les avions, ce qui a fait plusieurs morts, dépassant de loin le nombre publié qui est de 45.000 chahids", l'écrivain a dénoncé "les tentatives de la France d'aliéner l'histoire afin de se blanchir et de fuir sa responsabilité concernant les crimes odieux commis tout au long de la période coloniale".

L'écrivain a relevé que ce livre était "le fruit d'une recherche qui a duré des années et qui compte beaucoup de faits n'ayant pas été abordés auparavant par les historiens, à savoir la question des orphelins et les vastes opérations de pillage d'argent, de bétail et de bijoux, entre autres, mais aussi l'usage d'avions et de navires de guerre pour l'extermination des habitants", les fosses communes également, et "mêmes les puits et les oueds qui regorgeaient de cadavres d'innocents sans défense de différents âges, des familles entières ont été exterminées à cette époque".

Journaliste, écrivain et historien, M. Beniaïche a indiqué vouloir approfondir ses recherches et préparer une troisième publication dans ce sens.