Le Premier ministre palestinien, Mohammad Shtayyeh, a appelé, lundi, l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) à protéger les sites archéologiques et patrimoniaux palestiniens contre les violations sionistes.

"L'agression sioniste et le terrorisme des colons s'intensifient contre les sites archéologiques palestiniens, en particulier dans la ville de Sebastia, dans le cadre des tentatives continues de contrôler et judaïser la zone archéologique de la ville", a déclaré M. Shtayyeh, appelant l'UNESCO à "assumer ses responsabilités internationales dans la protection des sites archéologiques et patrimoniaux en Palestine".

Et d'ajouter, "le site archéologique, à l'ouest du village de Husan dans le gouvernorat de Bethléem, regorge de sources d'eau et d'étangs. Ainsi, l'occupation et ses colons cherchent à en faire une destination religieuse et touristique pour les colons".

Le Premier ministre palestinien a mis en garde contre la gravité des pratiques sionistes en termes de réduction drastique des quotas d'eau alloués aux gouvernorats d'El Khalil et de Beitlehem.

Il s'agit, d'après le haut responsable palestinien, d'"une mesure raciste discriminatoire dangereuse" qui prive les palestiniens dans ces deux gouvernorats "de leur droit le plus élémentaire à l'eau, tandis que l'occupation double les quantités d'eau pour les colons". M. Shtayyeh a noté dans ce sens que la consommation moyenne d'eau par habitant des Palestiniens ne dépasse pas 72 litres par jour, alors que le colon sioniste en consomme 320 litres par jour.