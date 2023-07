Le Niger a enregistré une baisse du nombre des victimes civiles des actes terroristes en 2022 et 2023, selon le centre national de coordination du mécanisme d'alerte précoce et de réponse aux risques sécuritaires (CNAP).

Une analyse faite par le CNAP, relayée lundi par l'agence nigérienne de presse (ANP), montrait que les populations civiles sont de plus en plus épargnées par les exécutions de masse commises par les groupes terroristes, relevant une baisse de 60% en 2022 et 69% en 2023 par rapport au 1er septembre 2021 Le CNAP explique cette situation par "la présence permanente des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) dans les zones affectées et par la main tendue du Gouvernement pour une paix durable au Niger''.

Pour le CNAP, ''les régions de Diffa et de Tahoua ont connu leur pic de violence en 2021 et qu'à partir du premier trimestre 2022, elles entrent dans une phase de stabilisation et de consolidation de la paix''.

Le bulletin du CNAP relève, cependant, que ''dans les régions d'Agadez et Maradi, on constate une recrudescence des attaques liées au banditisme''.

Dans la région d'Agadez, pré cise la même source, ''les attaques enregistrées ont essentiellement visé les sites d'orpaillage et les convois des orpailleurs (...)", tandis qu'à Maradi, ces ''attaques sont essentiellement liées au phénomène d'enlèvement de personnes suivi de demande de rançon et le vol de bétail notamment dans les départements de Madarounfa et Guidan Roudji''.

Depuis 2015 les régions de Diffa, Maradi, Tahoua et Tillabéri connaissent une insécurité due aux attaques terroristes, aux enlèvements avec demandes de rançon par des hommes armés.