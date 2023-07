La sécheresse prolongée dans la Corne de l'Afrique a laissé 23,4 millions de personnes dans une situation d'insécurité alimentaire aiguë et 5,1 millions d'enfants dans une situation de malnutrition aiguë, a déclaré le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies.

Le PAM a révélé que 36,6 millions de personnes ont été touchées par la sécheresse dans la région, appelant à des "actions immédiates et à moyen et long terme" pour prévenir et atténuer les pires impacts et réduire la vulnérabilité et les risques tout en construisant et renforçant la résilience.

On estime à 2,7 millions le nombre de personnes déplacées par la sécheresse, a indiqué le PAM dans sa dernière mise à jour de la situation publiée dimanche soir.

Des récoltes successives inférieures à la moyenne, associées à des coûts de production et de transport élevés, ont réduit la production agricole locale et entraîné une flambée des prix des denrées alimentaires, selon le PAM.

Ce dernier a indiqué que les impacts de la sécheresse de 2020-2023 devraient persister pendant une longue périod e, notant que les sécheresses étaient devenues plus fréquentes et plus intenses, et qu'il faudrait plus de temps aux populations touchées pour se rétablir complètement.

Le PAM a déclaré que les pluies favorables de mars-juin avaient conduit à des conditions de végétation supérieures à la normale dans les zones pastorales et agro-pastorales d'Ethiopie, du nord de la Somalie et de certaines parties du Kenya, par rapport à la fin de la saison des courtes pluies de 2022.

"Cela signifie une meilleure disponibilité des pâturages et du fourrage pour le bétail, sauf dans des zones localisées.

Toutefois, dans le centre-sud de la Somalie et le sud-ouest du Kenya, des précipitations insuffisantes ou des incidences localisées d'inondations pourraient avoir un impact sur les récoltes saisonnières, affectant les disponibilités alimentaires", indique le rapport.