Les travaux de réalisation de la nouvelle station de déminéralisation des eaux au niveau du quartier de Tin-Nemri (commune d’Illizi) ont atteint un taux d'avancement de 85%, a-t-on appris lundi des responsables locaux de l’Algérienne des eaux (ADE).

Ce projet a pour objectif d’alimenter en eaux déminéralisées les nouveaux quartiers de la zone d’extension urbaine et les villages au chef-lieu de wilaya, à l’instar de Belbachir, Takbalet, Sidi Bouslah et Tin-Nemri, a affirmé le directeur de l’unité d’Illizi de l’ADE, Boumediene Kaïdi.

Doté d’une enveloppe de plus de 4,5 milliards DA, ce projet consiste en la réalisation d’un complexe hydraulique composé notamment d’un réseau de transport des eaux par canalisation d'une longueur de 17 km, deux installations pour l’aération des bassins de stockage, de traitement et pompage des eaux, en plus d’un château d’eau de 2.000 m3, un groupe électrogène de 400 kVA (kilo volt-ampère) et un transformateur électrique de 639 kVA, a-t-il ajouté.

Lors d’une récente visite de terrain, le wali d’Illizi Ahmed Belhadad s’est enquis de l’état d’avancement des travaux de r éalisation de cette station alimentée par cinq forges d’un débit de 55 litres par seconde (L/S).

Il a, à ce titre, mis l’accent sur la nécessité d’accélérer la cadence des travaux pour assurer la livraison du projet dans les délais impartis.