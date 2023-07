Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, a tenu, lundi, une séance de concertation avec les présidents des Groupes parlementaires consacrée au bilan de la session parlementaire ordinaire 2022/2023, qui sera clôturée jeudi prochain, a indiqué un communiqué de la Chambre haute du Parlement.

Le président du Conseil de la nation a tenu, lundi, une séance de concertation avec les présidents des Groupes parlementaires représentés au Conseil (parti du Front de libération nationale, Tiers présidentiel, Rassemblement national démocratique et Indépendants), et ce, à la veille de la clôture de la session parlementaire ordinaire, prévue jeudi 20 juillet 2023, a précisé le communiqué.

La réunion était consacrée au "bilan de la session parlementaire ordinaire 2022/2023", selon la même source.

Lors de cette session, le travail parlementaire a été marqué par "la participation du Conseil et de ses membres à la dynamique que connaît le pays, à travers l'examen et l'adoption d'une multitude de lois s'inscrivant dans le cadre des réformes et des amendements de nature à concrétiser l'Algérie nouvelle voulue par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et à laquelle aspire le vaillant peuple algérien".