Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a quitté dimanche en fin d'après-midi, la capitale qatarie Doha à destination de la République populaire de Chine pour une visite d'Etat dans ce pays ami. Le Président de la République, qui a effectué une visite de travail au Qatar à la tête d'une importante délégation ministérielle, a été reçu par l'Emir de l'Etat frère du Qatar, Son Altesse Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani.

Les deux dirigeants ont eu des entretiens axés sur les moyens d'améliorer et de développer les relations bilatérales dans les domaines, notamment de l'économie, du commerce, de l'industrie, de l'énergie et de la technologie, ainsi que sur les derniers développements régionaux et internationaux.

Le président de la République entamera, à partir de lundi, une visite d’Etat en République populaire de Chine, dans le cadre de la consolidation des relations solides et enracinées et du renforcement de la coopération économique entre les deux pays amis, à l'invitation de son homologue chinois, M. Xi Jinping.