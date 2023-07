L'établissement hospitalier spécialisé Mère et Enfant Mohamed Boudiaf de Bechar s’est doté d’un système de numérisation du dossier électronique médical (DEM), dans le but d’assurer une prise en charge de qualité des patients, a-t-on appris mercredi de la direction de cette structure de santé.

La mise en exploitation du DEM au niveau de l'hôpital Mère et Enfant de Bechar s’inscrit dans le cadre de la stratégie de numérisation des structures hospitalières initiée par le ministère de la Santé, visant l’amélioration de la en charge des patients, la qualité, la sécurité des soins et le suivi de leur hospitalisation, a indiqué à l’APS la chargée de communication au niveau de cet établissement spécialisé, Hadjer Benziane.

"Le DEM, en plus de permettre à nos praticiens de consulter et de suivre l’historique clinique et traitement du patient grâce aux informations qu’il contient concernant leur état de santé, facilite leur orientation dès la création de leur dossier électronique vers nos services spécialisés'', a-t-elle souligné.

Il s’agit des services d’urgences médico-chirurgicales (U MC), de la maternité, de la radiologie, du laboratoire d’analyses sanguines, des services de consultations de médecine générale et soins, de chirurgie (gynécologique et pédiatrique) et d’anesthésie, a ajouté Mme Benziane, qui signale que depuis la mise en service de ce système électronique, début juillet courant, la structure Mère et Enfant "enregistre quotidiennement entre 60 et 150 DEM de patients pour différentes consultations de médecine générale ou spécialisée, admission aux UMC ou d’autres services médicaux".

Avec le DEM, la gestion des prestations médicales, notamment en termes de prise en charge conséquente (soins, hospitalisation et interventions chirurgicales) est rendue "plus facile", selon la même interlocutrice.