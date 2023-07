Les contrats de travail et de performance liés aux différentes activités d’établissements sanitaires contribuent à améliorer le service sanitaire et conférer de la transparence à la gestion, a souligné, dimanche à Oran, l’Inspecteur central du ministère de la Santé, Choukri Bouziane Hafedh.

Ces contrats permettent de fournir des prestations distinguées aux malades, conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en améliorant la qualité de la gestion pour conférer plus de transparence à la gestion des ressources humaines et matérielles, en plus de fournir des moyens financiers réservés aux priorités, a souligné ce responsable à l’APS, en marge des travaux de l’Université d’été organisée par le ministère de la santé sous le thème "contrat de travail et de performance comme outil de la mise en œuvre du programme d’action en faveur du malade", et ce, à l’Institut national paramédical d’Oran, du 16 au 18 juillet en cours.

La manière "dont les budgets des hôpitaux sont gérés a changé grâce à ces contrats, selon les objectifs fixés par ces établissements pour plus d'effi cacité et de transparence", a ajouté le même responsable.

Il a souligné que cette rencontre, qui a réuni des directeurs de santé et des responsables d'établissements hospitaliers de plus de 10 wilayas de l'Ouest et du Sud-ouest du pays, s'inscrit dans le cadre de la concrétisation d'une feuille de route spéciale élaborée par le Ministre de la Santé, en novembre 2022, qui comprend 7 grands axes et 28 projets.

La prévention constitue, selon lui, le premier et le plus important point de cette feuille de route, en raison de son impact économique important sur les établissements hospitaliers et le secteur de la santé en général.

L’objectif escompté reste l’amélioration des prestations, notant plusieurs points dans ces contrats de performance, à l’instar de l’amélioration du traitement les urgences dans la lutte contre les épidémies, les maladies nosocomiales, la gestion des risques, et la numérisation.

Concernant le dernier point, Choukri Bouziani Hafedh a indiqué que le Ministère vise, dans un avenir proche, à supprimer complètement l'utilisation du papier dans les établissements hospitaliers, expliquant que ces contrats sont entrés en vigueur dans tous les établissements hospitaliers et le rythme de mise en œuvre varie d'un établissement à un autre.

A cette occasion, de nombreuses interventions ont été présentées au sujet des contrats de travail et de performance, depuis le siège du Ministère de la Santé, par visioconférence, sur "le programme de travail au bénéfice du patient", "les contrats de performance et leur importance" et "les modes d’application des contrats de performances", entre autres.

Plus de 100 participants ont assisté à cette rencontre, dont des cadres de gestion, des directeurs de santé, des directeurs d'établissements de santé et des chefs de conseils scientifiques de 11 wilayas , à savoir Oran, Adrar, Bechar, Tlemcen, Saïda, El Bayadh, Tindouf, Tissemsilt, Nâama, Timimoun et Beni Abbes.

Durant les trois jours de cette Université d'été, plusieurs ateliers seront organisés par les responsables des établissements hospitaliers spécialisés en ophtalmologie et pédiatrie d'Oran sur l'application des contrats de performance.