Le contrat de travail et l’efficacité du plan de prise en charge du malade ont constitué dimanche le thème d'une université d’été ouverte à Annaba, avec la participation de près de 70 cadres gérants d’établissements publics de santé de 10 wilayas de l’Est et du Sud-est du pays.

Le plan de travail spécial de prise en charge du malade est l’axe essentiel de la stratégie du secteur de la santé visant à promouvoir la qualité du service de santé par l’efficacité dans la gestion, a indiqué à l’APS Dr Boualam Cherchali, coordinateur des travaux de cette université et cadre central au ministère de la Santé.

Le contrat de travail et l’efficacité dans la mise en œuvre du plan de travail spécial malade représentent un mécanisme choisi pour parvenir à l’efficience dans la gestion des établissements sanitaires, a affirmé le même cadre en précisant que la rationalisation des dépenses et la fixation d’objectifs qui placent le patient au centre des intérêts sont nécessaires pour atteindre les buts du contrat de travail, de l’efficacité et de la mise en œuvre du plan d e travail de prise en charge du malade.

Le contrat de travail et l’efficacité dont la mise en œuvre est prévue courant 2024 concerneront les aspects en rapport avec le traitement, la prévention et la gestion administrative des établissements sanitaires au côté de la formation, a-t-on indiqué.

Les travaux de la première journée de cette université d’été qui se tient à l’institut national de formation supérieure des sages-femmes à Annaba ont porté sur la présentation des différents aspects liés au plan de travail spécial de prise en charge du malade et des outils de sa mise en œuvre ainsi que sur le financement et l’évaluation des performances des établissements sanitaires.

Organisée par le ministère de la Santé en coordination avec la direction du secteur d’Annaba, cette université d’été de trois jours traitera également les axes liés au budget et la comptabilité avec des travaux pratiques sur la mise en œuvre du contrat de travail et de l’efficacité ainsi que du plan de travail spécial de prise en charge du malade.