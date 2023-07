Les résultats de l'examen du Baccalauréat, session 2023, seront annoncés, lundi partir de 16:00, a indiqué dimanche un communiqué du ministère de l'Education nationale. Le ministère de l'Education nationale a précisé que "l'annonce des résultats de l'examen du Baccalauréat, session 2023, seront annoncés demain lundi 17 juillet 2023 à partir de 16:00, comme suit :

1-Pour les candidats scolarisés:

- Sur le site de l’Office national des examens et concours (ONEC):

https://bac.onec.dz

- Gratuitement par SMS via les trois opérateurs de téléphonie mobile:

Mobilis, Djezzy et Oredoo en composant le code: *567# .

- A travers l’affichage, le même jour à la même heure, des listes des bacheliers au niveau de tous les établissements éducatifs dont les élèves ont passé l’examen.

- Via l’espace dédié aux parents: https://awlya.education.gov.dz

2- Pour les candidats libres:

- Sur le site de l’Office national des examens et concours (ONEC):

https://bac.onec.dz

- Gratuitement par SMS via les trois opérateurs de téléphonie mobile:

Mobilis, Djezzy et Oredoo en composant le code: *567# .

Le ministère de l’Education nationale félicite les nouveaux bacheliers, adresse ses remerciements à tous les membres de la famille éducative, et salue le rôle efficace et les efforts consentis par les organes, services et institutions de l’Etat, notamment les départements ministériels, les corps de sécurité et tous ceux qui ont contribué de manière directe ou indirecte au succès de cet examen.

Le ministère adresse également ses remerciements à "Algérie télécom" et aux trois opérateurs de téléphonie mobile pour leur contribution à l’annonce des résultats.