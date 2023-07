Les 152 majors de promotions des masters (M2) et licences (L3) relevant des 9 facultés que compte l'Université des Sciences et de la Technologie Houari-Boumediene (USTHB) d'Alger, ont été honorés, dimanche, à l'occasion de la clôture de l'année universitaire 2022-2023.

Les majors de promotions, représentant les 105 spécialités en licence et les 37 autres en master, ont été distingués pour leur brillant parcours lors d'une cérémonie présidée par le recteur de l'université, Djamal-Eddine Akretch, en présence des cadres et du corps enseignant de cette institution.

Lors de son intervention de circonstance, M. Akretch a salué "les efforts de l'Etat algérien pour le renforcement de ses capacités technologiques, à sa tête le président de la République qui a placé l'université au centre de ses préoccupations". "Des efforts et des moyens qui ont été une forte motivation pour mettre à la disposition des étudiants, dès le début de l'année universitaire, toutes les conditions nécessaires au bon déroulement de celle-ci, aussi bien au niveau de la recherche que de la pédagogie", a-t-il souligné.

Il s'a it de la 45ème promotion qui compte plus de 13.000 étudiants sortants, depuis la création de cette université en 1974, a-t-il indiqué, précisant que le nombre d'étudiants accueillis cette année a avoisiné les 35.000, alors que le nombre des doctorants a été de 985, en sus de 222 soutenances de thèses de doctorats.

Il a indiqué en outre, que l'USTHB enregistre "plus de 230 projets innovants concrétisés et plus de 140 autres dans le cadre des moyennes entreprises, de même que 30 brevets d'invention déposés", faisant part, par ailleurs, de la signature de "plus de 20 conventions liant cette université à d'autres de divers pays et entreprises économiques".